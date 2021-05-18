Американская прабабушка окончила университет в 78 лет

Теперь пенсионерка хочет стать магистром

Вивиан Канингем всегда любила учиться, поэтому даже после того, как женщина вышла на пенсию и стала прабабушкой, она не перестала это делать. В начале мая в возрасте 78 лет Вивиан стала выпускницей Самфордского университета в Бирмингеме (Алабама, США), став бакалавром гуманитарных наук.

«Я всегда говорила: «Следуйте своим мечтам, не позволяйте никому говорить вам, что это невозможно, продолжайте добиваться своего», — сказала Вивиан.

Вивиан много лет работала в почтовом отделении Alabama Power Company и в 1992 году вышла на пенсию. Затем она использовала программу компенсации расходов на обучение, которая предоставлялась компанией, чтобы получить степень младшего юриста в колледже Вирджинии. Однако этого образования женщине было недостаточно, и она решила получить как минимум еще одно, и поступила в Самфордский университет.

В течение нескольких лет Вививан ходила на занятия со студентами, которые были намного моложе ее, но ей это нравилось. Во время пандемии женщине, как и всем остальным, пришлось приспособиться к дистанционному обучению, пишет Today.

«Для меня это было немного беспокойно, потому что я не слишком разбираюсь в технологиях. Мне пришлось попросить дочь помочь мне с этим, чтобы я могла продолжать учиться онлайн», — рассказала Вивиан.

В субботу 8 мая Вивиан вместе со всей своей огромной семьей пришла на торжественное вручение дипломов. Она стала настоящим источником вдохновения для всех, кто сомневается в том, что сможет добиться своих целей. Теперь женщина планирует получить степень магистра.

«Мне нравится читать и получать новые знания. Я действительно люблю учиться», — говорит Вивиан.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.