Близняшки отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия

По словам старушек, вся тайна в том, чтобы избегать двух популярных напитков. Как видите, им это помогло

Сестры Конси Маршалл и Лейла Моаг — самые старые однояйцевые близнецы Австралии. Они появились на свет в 1919-м в небольшом городке Берри на южном побережье Нового Южного Уэльса. Спустя ровно 102 года они живут все там же, только теперь — в местном доме престарелых. Свой очередной день рождения старушки отметили в одинаковых рубашках с цветочным рисунком в окружении семьи и друзей.

Несмотря на почтенный возраст, ум женщин остер как никогда. Во время вечеринки они не упускали возможности пошутить и даже притворились, что не знают, о каком 102-летии идет речь, ведь им сейчас 82 или ну максимум 84 года. Считается, что на протяжении всей жизни близняшки жили рядом друг с другом и, пережив своих мужей, пару десятилетий назад они снова съехались.

Секрет долголетия у них один: чистая питьевая вода и никакого вина или виски, пишет 7News. А возможно, все дело в генах. Сообщается, что что папа сестер прожил до 104 лет.

Встретить 102-летие вместе с родственниками — большая радость для Конси и Моаг. Ведь в прошлом году из-за коронавирусных ограничений родным пришлось поздравлять именинниц с соблюдением всех мер безопасности — они просто помахали им с парковки дома престарелых, пишет Daily Mail.

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