Анджелина Джоли страдает из-за воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон



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Дженнифер у себя в Инстаграме под фото написала, что провела незабываемую ночь, чем вызвала подозрения у поклонников

Актрисе не понравилось выступление бывшего мужа и его нежные объятия с экс-возлюбленной

Миллионы поклонников радуются нежным объятиям Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Тем временем еще одну бывшую жену Питта, Анджелину Джоли, речь знаменитого голливудского красавчика расстроила ее. По данным инсайдера, актриса расценила слова Питта как неуважение к ней и их личной жизни.

«Энджи не в восторге о того, что Брэд рассказал об их семейных проблемах в комнате, полной незнакомцев», — цитирует издание OK! слова знакомой Джоли.

Еще больше звезду «Малефисенты» задела трогательная сцена встречи Брэда Питта с Дженнифер Энистон. Бывшие супруги увиделись после церемонии и очень трепетно обнялись. Джен положила ладонь на грудь экс-возлюбленного, а Брэд держал актрису за руку и не хотел отпускать, даже когда она повернулась в другую сторону. Фотографии, искрящиеся нежностью, мгновенно разлетелись по всему миру и обнадежили миллионы поклонников.

По словам источника, Анджелина почувствовала, что общественность хочет, чтобы ее экс-супруг воссоединился с бывшей женой, чей брак она разрушила. И от этого Джоли еще тяжелее. А таблоиды, тем временем, и вовсе разносят слухи о том, что Брэд уже подарил Дженнифер кольцо и попросил выйти за него замуж.