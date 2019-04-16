Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода



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Актриса отказалась от фамилии мужа. Она не хочет иметь ничего общего с Питтом

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу. В минувшую пятницу, 12 апреля, суд в США признал их неженатыми, теперь супругам предстоит только подписать бумаги о разводе, а также урегулировать вопросы раздела собственности.

Отметим, что после заключения брака с Питтом актриса сменила фамилию на двойную - Джоли-Питт. Эта фамилия появилась во всех ее документах, включая права. Теперь Анджелина вновь стала Джоли, пишет издание The Blast.

Напомним, что актеры связали себя узами брака в 2014 году во Франции, а через два года приняли решение о расставании. У пары - шестеро детей, однако только трое являются биологическими. Остальные ребята были усыновлены в разное время.