  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода

    • Розсилка
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода

    Актриса отказалась от фамилии мужа. Она не хочет иметь ничего общего с Питтом

    Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу. В минувшую пятницу, 12 апреля, суд в США признал их неженатыми, теперь супругам предстоит только подписать бумаги о разводе, а также урегулировать вопросы раздела собственности.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода
    Анджелина Джоли вернула девичью фамилию после развода

    Отметим, что после заключения брака с Питтом актриса сменила фамилию на двойную - Джоли-Питт. Эта фамилия появилась во всех ее документах, включая права. Теперь Анджелина вновь стала Джоли, пишет издание The Blast.

    Напомним, что актеры связали себя узами брака в 2014 году во Франции, а через два года приняли решение о расставании. У пары - шестеро детей, однако только трое являются биологическими. Остальные ребята были усыновлены в разное время.

     

    суд США актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ