Анджелина Джоли впервые появилась на публике с детьми после бракоразводного скандала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главной новостью прошлой недели стал скандал, который вырос вокруг бракоразводного процесса Джоли и Питта

История началась с письма адвоката актрисы, который заявил, что Брэд не выплатил никаких "значимых" алиментов за последние полтора года. На следующее утро Daily Mail опубликовал документы уже от представителя Питта: тот утверждал, что его клиент выплатил уже около 9 миллионов долларов и все обвинения ложны. Ответ от адвоката Джоли не заставил себя ждать: Us Weekly она рассказала, что эти деньги Брэд не отдал, а одолжил и теперь ждет их возвращения с процентами.

Анджелина, конечно, признательна и за такую услугу, но все же это не является алиментами. Не нужно вводить людей в заблуждение! Анджелина просила Брэда разделить все расходы на детей пополам, но он не согласился, поэтому последние два года Анджелине приходится рассчитывать только на себя. К сожалению, алименты не являются обязательными в Калифорнии.

Вчера актрису с детьми сфотографировали во время шопинга в супермаркете Whole Foods. Вместе с Джоли были замечены Захара, Вивьен и Нокс. Компанию им также составил телохранитель. Напомним, в июне стало известно, что Анджелина может лишиться права опеки над детьми, если не урегулирует вопрос касательно их свиданий с отцом.

Напомним, что ранее западные СМИ утверждали, что Анджелина Джоли вынуждена была лечь в психбольницу. Но, судя по всему, новости оказались фейком.

Джерело: Hello!