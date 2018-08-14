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    Шоу-биз

    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца

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    Пэрис Джексон - Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Пэрис Джексон

    Когда твои родители мировые суперзвезды и признанные легенды, не так то просто найти свое место под солнцем

    В поисках себя можно как минимум запутаться, как максимум - скатиться на дно (стоит вспомнить истории сына Мадонны, дочери Джона Бон Джови и других трудных подростков).

    Впрочем, к дочери Майкла Джексона - 20-летней Пэрис - это относится в меньшей степени. В вопросе самореализации наследница Майкла Джексона не стоит на месте: сначала она пробовала себя в модельном бизнесе, а теперь решила запеть.

    В начале лета Пэрис впервые выступила с группой The Soundflowers, которую организовала вместе с приятелем-музыкантом Габриэлем Гленном.

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    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца
    Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца

    А в минувшие выходные состоялось второе выступление коллектива - на благотворительном фестивале Canyon Sessions. Поддержать начинающую певицу в этот день решила ее бабушка, мать Майкла Джексона - Кэтрин Джексон. 

    Майкл Джексон дети звезд модель артист
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