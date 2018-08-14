Из модели в певицы: Дочь Майкла Джексона пошла по стопам отца

Когда твои родители мировые суперзвезды и признанные легенды, не так то просто найти свое место под солнцем

В поисках себя можно как минимум запутаться, как максимум - скатиться на дно (стоит вспомнить истории сына Мадонны, дочери Джона Бон Джови и других трудных подростков).

Впрочем, к дочери Майкла Джексона - 20-летней Пэрис - это относится в меньшей степени. В вопросе самореализации наследница Майкла Джексона не стоит на месте: сначала она пробовала себя в модельном бизнесе, а теперь решила запеть.