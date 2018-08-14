Марк Уолберг порадовался появлению «Оскара» за лучший блокбастер



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В отличие от критиков, разгромивших новую инициативу Киноакадемии по введению отдельной категории на «Оскаре» для блокбастеров, Марк Уолберг – который в этих самых блокбастерах снимается давно и успешно – нововведению только рад, о чем не преминул заявить публично.

Общаясь с журналистами издания Variety, Марк Уолберг отметил: «Быть может, если бы эту категорию ввели раньше, мы бы тоже взяли парочку «Оскаров»».

Из коммерчески успешных блокбастеров, в которых снимался Марк, в первую очередь стоит отметить «Трансформеров», но в резюме Уолберга также значатся и две номинации на «Оскар» – за роль в «Отступниках» Скорсезе (сама картина в свое время получила «Оскар» как лучший фильм) и за фильм «Боец»

«У нас было несколько по-настоящему коммерчески успешных фильмов, которые, на наш взгляд, заслуживали подобной награды, – говорит Уолберг. – Мы снимаем фильмы, от просмотра которых зрители могли бы получить настоящее удовольствие, и если вдобавок мы получаем такого рода награды – что ж, замечательно. Если наград нет – мы все равно снимаем фильмы в первую очередь для удовольствия аудитории».