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    Шоу-биз

    Марк Уолберг порадовался появлению «Оскара» за лучший блокбастер

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    Марк Уолберг порадовался появлению «Оскара» за лучший блокбастер

    В отличие от критиков, разгромивших новую инициативу Киноакадемии по введению отдельной категории на «Оскаре» для блокбастеров, Марк Уолберг – который в этих самых блокбастерах снимается давно и успешно – нововведению только рад, о чем не преминул заявить публично.

    Общаясь с журналистами издания Variety, Марк Уолберг отметил: «Быть может, если бы эту категорию ввели раньше, мы бы тоже взяли парочку «Оскаров»».

    Из коммерчески успешных блокбастеров, в которых снимался Марк, в первую очередь стоит отметить «Трансформеров», но в резюме Уолберга также значатся и две номинации на «Оскар» – за роль в «Отступниках» Скорсезе (сама картина в свое время получила «Оскар» как лучший фильм) и за фильм «Боец»

    «У нас было несколько по-настоящему коммерчески успешных фильмов, которые, на наш взгляд, заслуживали подобной награды, – говорит Уолберг. – Мы снимаем фильмы, от просмотра которых зрители могли бы получить настоящее удовольствие, и если вдобавок мы получаем такого рода награды – что ж, замечательно. Если наград нет – мы все равно снимаем фильмы в первую очередь для удовольствия аудитории».

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