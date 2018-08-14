Миле Кунис - 35: лучшие фотосессии актрисы с украинскими корнями

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мила Кунис

Сегодня американская актриса украинского происхождения Мила Кунис отмечает 35-летие

14 августа свой день рождения отмечает американская актриса украинского происхождения Мила Кунис. Ей исполняется 35 лет.

Будущая знаменитость родилась в Черновцах, однако в восьмилетнем возрасте вместе с семьей перебралась в Лос-Анджелес.

Фильмография Милы Кунис началась очень рано. С девяти лет ее стали приглашать на съемки различных рекламных роликов, именно в этом возрасте стала получать свои первые маленькие роли. На съемочную площадку «Шоу 70-х» для актрисы приглашали репетитора английского языка.

Играя в сериале, Мила Кунис параллельно приняла участие в озвучивании мультсериала «Гриффины», где ее голосом говорит Мэг – дочь Гриффинов. На большой экран она попала в 2001 году, сыграв в фильме «Вирус любви».

В 2008 году именинница снялась в ленте «В пролете» и получила первую известность – ее впервые номинировали на Teen Choice Awards. С этого момента от предложений играть в кино не было отбоя.

На сегодняшний день фильмография знаменитости насчитывает более 50 работ. Мила Кунис пробует себя в новом амплуа в качестве продюсера. Ее первой работой был драматический сериал «Meridian Hills».

С 2012 года актриса состоит в отношениях с Эштоном Кутчером, партнером по сериалу «Шоу 70-х». Пара поженилась в 2015 году. супругов подрастают двое детей: трехлетняя дочка Уайетт и годовалый сын Димитрий.