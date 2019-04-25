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    Жизнь

    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну

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    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну

    Старший наследник актрисы Мэддокс готовится стать киномагнатом

    На днях Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись после долгого процесса по разделу имущества. Конечно, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда не осталась ни с чем. Как стало известно, немалую часть своего многомиллионного состояния она может отдать старшему приемному сыну, 17-летнему Мэддоксу, пишет издание Radar Online

    По данным источников, 43-летняя Энджи планирует сделать пасынка крупным киномагнатом. К молодому человеку отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов.

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    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну
    Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну

    Сейчас мать и сын очень близки. По слухам, Мэддокс единственный из шестерых детей сразу поддержал желание Джоли расстаться с Питтом, кроме того, здоровье уже не позволяет актрисе заниматься делами в прежнем объеме. Скорее всего, компания Анджелины попадет в надежные руки. Уже в 15 лет юноша стал исполнительным продюсером одного из фильмов матери.

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