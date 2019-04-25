Анджелина Джоли завещала многомиллионное состояние приемному сыну



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Старший наследник актрисы Мэддокс готовится стать киномагнатом

На днях Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись после долгого процесса по разделу имущества. Конечно, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда не осталась ни с чем. Как стало известно, немалую часть своего многомиллионного состояния она может отдать старшему приемному сыну, 17-летнему Мэддоксу, пишет издание Radar Online

По данным источников, 43-летняя Энджи планирует сделать пасынка крупным киномагнатом. К молодому человеку отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов.

Сейчас мать и сын очень близки. По слухам, Мэддокс единственный из шестерых детей сразу поддержал желание Джоли расстаться с Питтом, кроме того, здоровье уже не позволяет актрисе заниматься делами в прежнем объеме. Скорее всего, компания Анджелины попадет в надежные руки. Уже в 15 лет юноша стал исполнительным продюсером одного из фильмов матери.

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