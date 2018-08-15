Анна Дурицкая призналась, что она до сих пор любит Бориса Немцова



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Анна Дурицкая и Борис Немцов

Эффектная модель, которая стала свидетельницей убийства российского оппозиционера дала первое интервью

Единственная свидетельница убийства Бориса Немцова, модель из Белой Церкви Анна Дурицкая, призналась, что до сих пор любит политика. Первое с момента убийства интервью девушка дала на репетиции к конкурсу "Мисс Украина Вселенная".

« Это очень большая трагедия для меня. Это потеря человека, которого я любила и мне действительно тяжело говорить об этом. Для меня он был лучшим мужчиной, просто Вселенной, центром моей жизни», - призналась модель.

По словам Анны, свыкнуться с мыслью, что ее любимого человека больше нет, ей помогла вера в Бога, а также ее близкие - родители и друзья. Сейчас девушка решила продолжить заниматься тем, что у нее получается лучше всего – модельной карьерой.

Напомним, что российского оппозиционного политика Бориса Немцова убили поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, когда они с Анной прогуливались. И спустя более трех лет после трагедии Дурицкая говорит, что, к сожалению, не знает, кто был заказчиком.

Джерело: ТСН