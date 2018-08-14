Эпатажная и противоречивая: Аоми Муйок снялась в образе католической монашки
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Аоми Муйок
Известная актриса снялась в необычной фотосессии
Швейцарская актриса и художница Аоми Муйок в противоречивом образе католической монашки. В объективе фотографа Хедвиг Йеннинг, актриса предстала в весьма эпатажных образах.
Необычные луки, которые подготовил для фотосета стилист Ники Паулс (Niki Pauls), визуально разделил съемку на две части: белую и черную.
Игра с цветом стала своеобразным акцентом на вечной борьбе добра и зла.
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Джерело: vogue.ua