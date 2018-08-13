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    Модные и влюбленные: самые стильные звездные пары в Instagram

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    <span>Кьяра Ферраньи и Fedez</span> - Модные и влюбленные: самые стильные звездные пары в Instagram
    Кьяра Ферраньи и Fedez

    «Любви все возрасты покорны», «С милым рай и в шалаше», «Милые бранятся — только тешатся» — можно привести еще сотни подобных поговорок про любовь

    И все они про то, что это чувство доступно всем и каждому, несмотря на статус, социальное положение и достаток. Может, поэтому нам так интересно наблюдать за известными звездными парами? Любовь — вот что роднит нас с ними.

    История любви Виктории и Дэвида Бекхэм просто поражает. Пока большинство знаменитостей меняют мужей и жен как перчатки, эта парочка остается верна друг другу вот уже 19 лет. А начиналось все как в сказке: неприметный футболист из «Манчестер Юнайтед» и симпатичная вокалистка из Spice Girls. Зато теперь один — секс-символ всех девушек мира, а другая — икона стиля, на которую равняются и которой подражают.

    И, несмотря на возраст, выглядит чета Бекхэмов великолепно: Виктория всегда на каблуках и в женственных нарядах — а как иначе, у знаменитости все-таки своя линия одежды, а Дэвид не перестает будоражить воображение дам своей великолепной формой. Особенно звезде футбола идут строгие костюмы, впрочем, он и в обычной футболке и джинсах может выглядеть отменно. Чем не пример для твоего бойфренда?

    До последнего никто не знал, на ком свой выбор остановит роковая красотка Эмили Ратажковски. И в один прекрасный день модель мигом разбила сердца всем своим обожателям, но одного все-таки осчастливила. Ее выбор пал на брутального Себастьяна Беара-МакКларда.

    Пара постоянно проводит время вместе. Причем мужа совсем не беспокоят откровенные фото жены в Instagram, наоборот, он сам принимает в этом участие: ищет удачный ракурс. Да и что тут такого: пусть все знают, что жена красавица! Всегда в отличной форме и стильном образе. Но Себастьян и сам не отстает — как-никак надо соответствовать!

    Трэвис Скотт и Кайли Дженнер, наверное, самая эпатажная пара. Рэпер и модель с сексуальными формами действительно гремучая смесь. И хотя говорят, что противоположности притягиваются, в этой паре работает другое правило: обе звезды очень яркие личности и постоянно соревнуются друг с другом, кто главнее.

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    Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
    Марьяна Ро и Face
    Рита Дакота и Влад Соколовский
    Джастин Бибер и Хейли Болдуин
    Ким Кардашьян и Канье Уэст
    Бейонсе и Jay-Z
    Регина Тодоренко и Влад Топалов
    Николь Кидман и Кит Урбан
    Пашу и Ханна
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
    T-killah и Мария Белова
    Модные и влюбленные: самые стильные звездные пары в Instagram
    Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл
    Елизавета Боярская и Максим Матвеев
    Никита Пресняков и Алена Краснова
    Виктория и Дэвид Бекхэм
    Анастасия Ивлеева и Элджей
    Джиджи Хадид и Зейн Малик
    Кьяра Ферраньи и Fedez
    Нюша и Игорь Сивов
    Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
    Ляйсан Утяшева и Павел Воля
    Ирина Шейк и Брэдли Купер
    Эмили Ратажковски и Себастьян Беар-МакКлард
    Джиган и Оксана Самойлова

    Но в отношении стиля у них однозначно ничья. Что Кайли, что Трэвис всегда выглядят стильно, а любая фотография папарацци оказывается будто готовой обложкой журнала.

    Джерело: www.wmj.ru

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