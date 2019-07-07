Артур Пирожков унизил россиян в клипе на песню «Алкоголичка»



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Скриншот видео

Композиция комика возмутила россиян

Новый клип Артура Пирожкова (Александра Реввы) «Алкоголичка» возглавил тренды YouTube.

По сюжету Артур Пирожков приезжает на шикарной иномарке в российскую глубинку, где встречается с местными жителями и героиней своей песни – «алкоголичкой». В ролике снимались Михаил Галустян, блогер Олег Монгол. Главную роль сыграла звезда Instagram Верона.

Россиян вышедший клип возмутил. Многие пользователи написали под видео, что разочарованы новой песней артиста.

«Дожили, с алкашами клипы снимаем», «Не пойму что происходит. Плакать хочется. Упоротых алкашей ужен клипы берут», «Это так отвратительно...почему делают это они, а стыдно мне?», – пишут пользователи сети