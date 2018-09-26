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    Жизнь

    Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками (фото)

    • Розсилка
    Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками (фото)

    Новые ugly-кроссовки Track

    Balenciaga представили новую модель кроссовок Track. Онлайн-издание Highsnobiety сообщает, что ранее эти кроссовки можно было увидеть на показе сезона осень/зима - 2018/19 в марте 2018 года.

    Новинка доступна в четырех расцветках: полностью черном, белом с оранжевыми вставками, желтом с серым и белом с синим и оранжевым.

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    Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками (фото)
    Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками (фото)
    Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками (фото)

    По мнению креативного директора бренда Демна Гвасалия, кроссовки подойдут для пеших прогулок и бега, поскольку имеют удлиненный протектор для стопы и укрепленную подошву.

    Купить новую модель можно на сайте бренда за 850 долларов. Первые кроссовки бренда Triple S стоили 895 долларов.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

    Джерело: The Village Україна

    мода и красота модель
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