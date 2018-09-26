Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками (фото)



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Новые ugly-кроссовки Track

Balenciaga представили новую модель кроссовок Track. Онлайн-издание Highsnobiety сообщает, что ранее эти кроссовки можно было увидеть на показе сезона осень/зима - 2018/19 в марте 2018 года.

Новинка доступна в четырех расцветках: полностью черном, белом с оранжевыми вставками, желтом с серым и белом с синим и оранжевым.

По мнению креативного директора бренда Демна Гвасалия, кроссовки подойдут для пеших прогулок и бега, поскольку имеют удлиненный протектор для стопы и укрепленную подошву.

Купить новую модель можно на сайте бренда за 850 долларов. Первые кроссовки бренда Triple S стоили 895 долларов.

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Джерело: The Village Україна