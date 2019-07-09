Барбра Стрейзанд рассказала правду о романе с принцем Чарльзом



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Барбара Стрейзанд и принц Чарльз

Легендарная певица пошутила, что могла бі стать первой еврейской принцессой

На днях 77-летня певица и актриса Барбара Стрейзанд высмеяла слухи о своем романе с принцем Чарльзом. В 1970-х газеты и журналы выходили с заголовками а-ля «Барбра очаровала принца Чарльза». Актриса и принц Уэльский познакомились в 1974 году, а через 20 лет встретились на благотворительном вечере. Чуть позже сын королевы Елизаветы II расстался с принцессой Дианой, и пресса активно обсуждала новость о «секретном рандеву Барбры и Чарльза в отеле Bel Air».

«Если бы я правильно разыграла свою карту, то могла бы стать первой еврейской принцессой», – пошутила Стрейзанд на концерте в Лондоне.

«Согласно протоколу, после выступления принцесса должна была встать первой, но она неожиданно толкнула меня и заставила встать… Она была так добра», – поделилась воспоминаниями о принцессе Барбра.

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