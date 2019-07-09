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    Жизнь

    Барбра Стрейзанд рассказала правду о романе с принцем Чарльзом

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    Барбара Стрейзанд и принц Чарльз - Барбра Стрейзанд рассказала правду о романе с принцем Чарльзом
    Барбара Стрейзанд и принц Чарльз

    Легендарная певица пошутила, что могла бі стать первой еврейской принцессой

    На днях 77-летня певица и актриса Барбара Стрейзанд высмеяла слухи о своем романе с принцем Чарльзом. В 1970-х газеты и журналы выходили с заголовками а-ля «Барбра очаровала принца Чарльза». Актриса и принц Уэльский познакомились в 1974 году, а через 20 лет встретились на благотворительном вечере. Чуть позже сын королевы Елизаветы II расстался с принцессой Дианой, и пресса активно обсуждала новость о «секретном рандеву Барбры и Чарльза в отеле Bel Air».

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    Барбра Стрейзанд рассказала правду о романе с принцем Чарльзом
    Роберт Редфорд и Барбра Стрейзанд в фильме «Какими мы были» (1973)
    Барбра Стрейзанд и Луи Армстронг — победители 7-й ежегодной церемонии «Грэмми», Нью-Йорк, 1965 год
    Барбра Стрейзанд в фильме «Хелло, Долли!» (1969)
    Дастин Хоффман и Барбра Стрейзанд в фильме «Знакомство с Факерами» (2004)
    Источник: Kevin Lamarque/Reuters Барбра Стрейзанд и ее супруг Джеймс Бролин во время получения президентом США Бараком Обамой звания «Посол человечества» в Лос-Анджелесе, 2014 год
    Источник: Lucas Jackson/Reuters Певица Барбра Стрейзанд и дизайнер Донна Каран на мероприятии Фонда Клинтона в Нью-Йорке, 2012 год
    Источник: Lucas Jackson/Reuters Барбра Стрейзанд во время церемонии вручения премии «Тони» в Нью-Йорке, 2016 год
    Первая леди США Хиллари Клинтон и певица Барбра Стрейзанд во время мероприятия с участием президента Билла Клинтона, 1995 год
    Источник: Blake Sell/Reuters Джек Николсон, Клинт Иствуд и Барбра Стрейзанд на сцене во время вручения премий «Оскар» за фильм Иствуда «Непрощенный», 1993 год
    Майкл Блумберг и Барбра Стрейзанд на ужине в Белом доме, 2013 год

    «Если бы я правильно разыграла свою карту, то могла бы стать первой еврейской принцессой», – пошутила Стрейзанд на концерте в Лондоне.

    «Согласно протоколу, после выступления принцесса должна была встать первой, но она неожиданно толкнула меня и заставила встать… Она была так добра», – поделилась воспоминаниями о принцессе Барбра.

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