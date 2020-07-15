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    Жизнь

    Белорусского блогера поместили в карцер за небритость

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    Блогер из Белоруссии Сергей Тихановский - Белорусского блогера поместили в карцер за небритость
    Блогер из Белоруссии Сергей Тихановский

    Блогера обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок

    Блогер из Белоруссии Сергей Тихановский 10 июля в третий раз оказался в карцере СИЗО №1. Как рассказала TUT.by его супруга Светлана Тихановская, поводом для помещения в карцер то, что Сергей не побрился.

    «Я ходила к нему в пятницу, у меня приняли передачу. Видимо, в карцер поместили позже. Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни не бритье — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер», — пояснила Тихановская.

    Сергей Тихановский, который пытался собрать подписи для участия в кампании по выборам президента Белоруссии, находится в СИЗО с конца мая. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 13 июня его поместили в карцер за сидение на подоконнике, 20 июня — за паутину под трёхметровым потолком камеры. 10 июля его поместили в карцер в третий раз. В начале июля Тихановский пытался обжаловать помещения в карцер, но суд Московского района Минска его жалобу не удовлетворил

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