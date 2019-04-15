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    Жизнь

    Бенедикт Камбербэтч на своем Lamborghini сбил мужчину

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    Бенедикт Камбербэтч - Бенедикт Камбербэтч на своем Lamborghini сбил мужчину
    Бенедикт Камбербэтч

    Факт ДТП подтвердили в полиции, отметив, что все материальные претензии были урегулированы через страховую компанию

    42-летний Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста, когда ехал на Lamborghini по проселочной дороге на острове Уайт в Англии.

    Инцидент произошел осенью прошлого года, но друг пострадавшего рассказал о случившемся только сейчас. По его словам, автомобиль Камбербэтча «выскочил из ниоткуда». В результате ДТП мужчина получил серьезную травму руки.

    Между участниками аварии произошла перепалка, но в итоге они решили не вызывать полицию. Британский актер дал рыбаку футболку, бутылку воды и предложил отвезти его в больницу.

    Они обменялись телефонами, однако Бенедикт не стал перезванивать велосипедисту. Теперь мужчина хочет потребовать компенсацию в размере 20 тысяч фунтов за причинение вреда здоровью.

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