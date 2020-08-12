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    Жизнь

    Беременная Alyosha посвятила трогательную колыбельную своей дочери

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    Украинская певица Alyosha - Беременная Alyosha посвятила трогательную колыбельную своей дочери
    Украинская певица Alyosha

    Артистка выпустила новую красивую песню

    Украинская певица Alyosha, которая вот-вот в третий раз станет мамой, поделилась с поклонниками музыкальной новинкой. Артистка записала удивительно нежную и красивую колыбельную, которую посвятила своей дочери, которая вскоре должна появиться на свет.

    «Берегите детей! Спасайте детей! Помогайте детям! Оставайтесь детьми в душе! Для ваших ушек, колыбельная от Alyosha», - написала певица.

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    Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

    Поклонники признались, что ей очень понравилась колыбельная и теперь они обязательно будут петь ее своим детям:

    «Невозможно душевная», «Голосок как хрустальный колокольчик», «Такая нежная».

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

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