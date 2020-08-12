Беременная Alyosha посвятила трогательную колыбельную своей дочери



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Украинская певица Alyosha

Артистка выпустила новую красивую песню

Украинская певица Alyosha, которая вот-вот в третий раз станет мамой, поделилась с поклонниками музыкальной новинкой. Артистка записала удивительно нежную и красивую колыбельную, которую посвятила своей дочери, которая вскоре должна появиться на свет.

«Берегите детей! Спасайте детей! Помогайте детям! Оставайтесь детьми в душе! Для ваших ушек, колыбельная от Alyosha», - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 10 Авг 2020 в 10:01 PDT

Поклонники признались, что ей очень понравилась колыбельная и теперь они обязательно будут петь ее своим детям:

«Невозможно душевная», «Голосок как хрустальный колокольчик», «Такая нежная».

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