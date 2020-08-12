После травли Глюкоза заявила, что ее слова об «украинском Крыме» смонтировали
Россияне жестко раскритиковали Глюкозу слов об «украинском» Крыме
Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, после травли в соцсетях прокомментировала свои слова об «украинском Крыме».
Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Певица объяснила, что хочет сама объяснить событие для того, чтобы избежать недоразумений и различных интерпретаций данной ситуации. По ее словам, она попыталась въехать в Украину для встречи с друзьями, однако на границе ее задержали и три часа допрашивали.
Ионова отметила, что пограничники давили на нее и обращались с ней как с террористкой, при этом разговаривая только незнакомым ей украинском языке. Она добавила, что ее постоянно спрашивали о том, чей Крым.
«После трех часов прессинга вопросом «Чей Крым?» я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте назад, к чему эти допросы?» Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», - пояснила артистка.
Ранее видео разговора глюкозы с украинскими пограничниками было опубликовано на YouTube. На записи певица называет Крым украинским. Она также заявляет, что для нее возможность посещения Украины намного важнее политики.
В июне Служба безопасности Украины сообщила, что, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году - 573 лицам.
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексирован Россией Крым через закрытые пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступали на полуострове или высказывались в поддержку российской аннексии Крыма, потеряли возможность выступать на материковой Украине.
Ранее «Скотч» ссобщал, что российскую поп-звезду с пробитой головой экстренно госпитализировали.
«Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое», - сообщил телеграм-канал Mash.