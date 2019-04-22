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    Жизнь

    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II

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    instagram / sussexroyal - Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    instagram / sussexroyal

    Все члены королевской семьи появились на пасхальной службе и заодно поздравили королеву с днем рождения

    День рождения королевы Великобритании пришелся в этом году на католическую Пасху. Традиционно Елизавета II вместе с семьей посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия. Поздравить 93-летную монаршую особу прибыли принцесса Беатрис, Зара и Майк Тиндалл, принц Эндрю и другие.

    Принц Гарри также присутствовал на встрече, подобрав голубой галстук в тон к одеянию королевы. Однако беременной Меган Маркл рядом с ним не было. Для членов королевской семьи собираться на день рождения Елизаветы II, как и на Пасху – давняя традиция. К отсутствию Меган Маркл отнеслись с пониманием, так как со дня на день она впервые станет мамой.

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    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
    instagram / sussexroyal

    Принц Гарри и Меган Маркл ранее заявили, что будут до последнего держать в секрете дату рождения своего первенца. Герцогиня Сассекская не готова также позировать с новорожденным сразу после его появления на свет, как это трижды делала Кейт Миддлтон. Добавим, что супруги поздравили Елизавету II с 93-летием у себя в Instagram, опубликовав серию архивных снимков.

     Читайте также: Начало романа с принцем Гарри: в сети появились архивные кадры Меган Маркл из поездки в Индию.

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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