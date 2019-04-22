Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II



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instagram / sussexroyal

Все члены королевской семьи появились на пасхальной службе и заодно поздравили королеву с днем рождения

День рождения королевы Великобритании пришелся в этом году на католическую Пасху. Традиционно Елизавета II вместе с семьей посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия. Поздравить 93-летную монаршую особу прибыли принцесса Беатрис, Зара и Майк Тиндалл, принц Эндрю и другие.

Принц Гарри также присутствовал на встрече, подобрав голубой галстук в тон к одеянию королевы. Однако беременной Меган Маркл рядом с ним не было. Для членов королевской семьи собираться на день рождения Елизаветы II, как и на Пасху – давняя традиция. К отсутствию Меган Маркл отнеслись с пониманием, так как со дня на день она впервые станет мамой.

Принц Гарри и Меган Маркл ранее заявили, что будут до последнего держать в секрете дату рождения своего первенца. Герцогиня Сассекская не готова также позировать с новорожденным сразу после его появления на свет, как это трижды делала Кейт Миддлтон. Добавим, что супруги поздравили Елизавету II с 93-летием у себя в Instagram, опубликовав серию архивных снимков.