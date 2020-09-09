Беременная возлюбленная «танцующего миллионера» показала животик



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53-летний миллионер Джанлука Вакки с женой instagram.com/sharfonseca/

Для выхода в свет модель выбрала белое прозрачное мини-платье для беременных с бахромой

53-летний Джанлука Вакки показал нежное фото с 25-летней беременной невестой Шэрон Фонсекой Влюбленные сходили на свидание

«Танцующий миллионер» готовится уже через считаные недели впервые стать отцом. Его молодая невеста ждет девочку. Итальянец в честь наследницы недавно сделал модную прическу с креативным окрашиванием.

Будущие родители наслаждаются обществом друг друга. Влюбленные вернулись с отдыха на Сардинии. Джанлука и Шэрон отправились на романическое свидание.

Фанаты влюбленных в комментариях умилились их романическому кадру. «Ваше счастье передается даже через экран», «Очень красивые будущие родители», «Девочка идеально дополнит ваш тандем», «Рада за вас от всей души», «Джанлука стал еще красивее», «Вы чудесные, берегите друг друга», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.