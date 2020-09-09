Посещают темные мысли: Фреймут оправилась от коронавируса и рассказала о симптомах



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Ольга Фреймут оправилась от коронавирусной болезни instagram.com/freimutolia

Звезда призналась, что коронавирус у нее начался с сильной головной боли, от которой не помогли даже лекарства, а также боли в плечах и ребрах

Телеведущая Ольга Фреймут оправилась от коронавирусной болезни Covid-19. Об этом Фреймут сообщила в своем Инстаграме. «Я поборола Covid ... Даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу», - написала Фреймут в Instagram.

Ведущая рассказала о своих симптомах и как боролась с болезнью.

instagram.com/freimutolia

«Коварная инфекция, которая имеет много лиц. Не подходит говорить о болезни и немощи, но я кратко опишу симптомы. Потому многие из вас меня просили это сделать. Все началось с сильной головной боли, которую не могли потушить даже сильные таблетки. Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала - через тренировки. Впоследствии к этим болям начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат», - вспомнила Фреймут.

«Полностью исчезли запахи. Есть не могла несколько дней - пила много воды и витамин С. Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли», - вспомнила Ольга Фреймут.