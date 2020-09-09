Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в откровенном образе
Светская львица произвела фурор своей невероятной фигурой
23-летняя инстадива Кайли Дженнер пикантным кадром. Звезда подчеркнула выдающиеся формы неожиданным нарядом.
Младшая сестра Ким Кардашьян облачилась в облегающий комбинезон из трикотажной ткани с дырками. Под него самая юная миллиардерша в мире надела контрастное бра-бандо и высокие трусики. Наряд подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее округлые бедра. Кайли игриво позировала, снимая себя в отражении зеркала. Звезда положила руку на голову.
Провокационный образ девушки произвел фурор в Сети. Фанаты засыпали Дженнер комплиментами. «Какая крутая!», «Красавица!», «Игривая красотка!», «Кайли, ты первая среди первых!», «Самая классная из всех Кардашьян и Дженнер!» — отметили фолловеры.
Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.
Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.
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