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    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в откровенном образе</p> <div></div> - Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в откровенном образе

    instagram.com/kyliejenner/

    Светская львица произвела фурор своей невероятной фигурой

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер пикантным кадром. Звезда подчеркнула выдающиеся формы неожиданным нарядом.

    Младшая сестра Ким Кардашьян облачилась в облегающий комбинезон из трикотажной ткани с дырками. Под него самая юная миллиардерша в мире надела контрастное бра-бандо и высокие трусики.  Наряд подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее округлые бедра. Кайли игриво позировала, снимая себя в отражении зеркала. Звезда положила руку на голову.

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    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась удивительно тонкой талией
    instagram.com/kyliejenner/

    Провокационный образ девушки произвел фурор в Сети. Фанаты засыпали Дженнер комплиментами. «Какая крутая!», «Красавица!», «Игривая красотка!», «Кайли, ты первая среди первых!», «Самая классная из всех Кардашьян и Дженнер!» — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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