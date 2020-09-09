Саша Барон Коэн снял вторую часть «Бората»



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Британский комик Саша Барон Коэн

В СМИ сообщили, что комик уже показал сиквел избранным людям в западной киноиндустрииї

В 2006 году зрителей потряс фильм британского комика Саши Барона Коэна «Борат». Смешная лента про чудаковатого телерепортера из Казахстана, приехавшего перенимать культурный опыт Америки, была полна провокаций. Исполнитель главной роли реально ставил людей в неловкое положение и снимал их. Многие не знали, что попадут в кино.

Недавно Сашу Барона снова заметили на улице в Лос-Анджелесе, снимающимся в костюме Бората. И вот пришла новость о том, что второй фильм про отважного казаха уже готов. Западное издание Collider эксклюзивно сообщило, что комик показал готовую версию картины некоторым шишкам в киноиндустрии.

О сюжете пока ничего не известно. Журналисты узнали лишь , что во второй части Борат станет уже вполне узнаваемой персоной в Америке, и к нему уже не будут относиться, как к иностранному чудаку.

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