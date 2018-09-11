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    Жизнь

    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл

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    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл

    Нешуточная борьба закрутилась в королевстве

    Последние пять лет Кейт Миддлтон была единоличной королевой всех модных рейтингов среди монархов, но с недавних у нее появилась серьезная конкурентка – Меган Маркл. Однако обойти герцогиню Кембриджскую супруге принца Гарри с первого раза не удалось: согласно ежегодному отчету UK Retail Report, образы Кейт вдохновили гораздо больше людей на покупки, чем наряды Меган.

    Портал E-Bay ежегодно готовит отчет, в котором подробно рассказывает какие наряды членов королевской семьи стали наиболее запрашиваемыми среди покупателей. Несмотря на то, после рождения принца Луи у Кейт Миддлтон было мало выходов в свет, она все равно смогла удержать пальму первенства.

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    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл
    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл
    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл
    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл
    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл
    Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл


    Согласно статистике, женщин во всем мире больше всего интересовало, благодаря каким же маркам одежды герцогине удается выглядеть потрясающе, будучи беременной. После появления Кейт в платье Diane von Furstenberg на гала-ужине Центра Анны Фрейд в Лондоне его продажи возросли в три раза. А красное платье Jenny Packham, в котором герцогиня появилась на выписке с принцем Луи, вмиг смели со всех прилавков.

    Вторую строчку в рейтинге Меган Маркл обеспечила себе благодаря свадебному платью от Givenchy, а также последующим своим выходам уже в качестве герцогини Сассекской.

    Третье место досталось победительнице прошлого года принцессе Шарлотте. На четвертом месте расположился ее брат - принц Джордж. Закрывает пятерку победителей Елизавета II и ее броши, которыми королева так любит украшать свои образы. 

    Кейт Миддлтон Меган Маркл
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