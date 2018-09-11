Битва монархов: стиль Кейт Миддлтон признали более удачным, чем Меган Маркл



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Нешуточная борьба закрутилась в королевстве

Последние пять лет Кейт Миддлтон была единоличной королевой всех модных рейтингов среди монархов, но с недавних у нее появилась серьезная конкурентка – Меган Маркл. Однако обойти герцогиню Кембриджскую супруге принца Гарри с первого раза не удалось: согласно ежегодному отчету UK Retail Report, образы Кейт вдохновили гораздо больше людей на покупки, чем наряды Меган.

Портал E-Bay ежегодно готовит отчет, в котором подробно рассказывает какие наряды членов королевской семьи стали наиболее запрашиваемыми среди покупателей. Несмотря на то, после рождения принца Луи у Кейт Миддлтон было мало выходов в свет, она все равно смогла удержать пальму первенства.





Согласно статистике, женщин во всем мире больше всего интересовало, благодаря каким же маркам одежды герцогине удается выглядеть потрясающе, будучи беременной. После появления Кейт в платье Diane von Furstenberg на гала-ужине Центра Анны Фрейд в Лондоне его продажи возросли в три раза. А красное платье Jenny Packham, в котором герцогиня появилась на выписке с принцем Луи, вмиг смели со всех прилавков.

Вторую строчку в рейтинге Меган Маркл обеспечила себе благодаря свадебному платью от Givenchy, а также последующим своим выходам уже в качестве герцогини Сассекской.

Третье место досталось победительнице прошлого года принцессе Шарлотте. На четвертом месте расположился ее брат - принц Джордж. Закрывает пятерку победителей Елизавета II и ее броши, которыми королева так любит украшать свои образы.