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    Жизнь

    Благодаря случайной ошибке канадец стал долларовым мультимиллионером

    • Розсилка
    <p>Фото: Western Canada Lottery Corp.</p> <div></div> - Благодаря случайной ошибке канадец стал долларовым мультимиллионером

    Фото: Western Canada Lottery Corp.

    Мужчина не мог поверить своим глазам

    Житель Канады по ошибке купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал двойной джекпот. Об этом сообщает UPI.

    16 сентября житель канадской провинции Альберта Эндрю Берк (Andrew Burke) заехал на автозаправочную станцию и приобрел два лотерейных билета. Вернувшись домой, мужчина заметил, что их номера полностью совпадали.

    Через несколько дней Берк узнал, что билет оказался выигрышным. По правилам проведения лотереи главный приз в пять миллионов канадских долларов должны были разделить счастливчики, которые приобрели билеты с идентичными номерами. Так как обладателем обоих по случайности стал Берк, он сорвал джекпот в полном размере.

    Мужчина не мог поверить своим глазам. «На свадьбе мой тесть сказал, что всегда мечтал о зяте-миллионере, а получил того, кто тратит деньги, будто миллионер», — вспоминает канадец. Он пошутил, что тесть будет счастлив, услышав новость о джекпоте, так как его мечта наконец-то исполнится.

    После получения приза Берк ушел с работы. Он признался, что выигрыш позволит ему отремонтировать автомобиль, наладить хозяйство и спокойно выйти на пенсию.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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