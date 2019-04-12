Блогер из США создал для своего сына волшебную палочку на 3D-принтере. И она работает



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С помощью гаджета можно включать и выключать в доме свет, ставить музыку на паузу и запускать машину для попкорна

Американский блогер Адам Тол сделал в подарок сыну, большому фанату «Гарри Поттера», «умную» волшебную палочку. С помощью нее можно включать и выключать в доме свет, ставить музыку на паузу и запускать машину для попкорна.

Палочка напечатана на 3D-принтере. Внутри у нее нет никаких датчиков, а действует она благодаря светоотражающему наконечнику.

В комнате блогер установил камеру, к которой подключены четыре инфракрасных излучателя - благодаря им камера видит и реагирует на кончик палочки. Также камера подключена к компьютерной программе, которая улавливает фигуры, «нарисованные» при взмахе палочкой, и «активирует» соответствующие им действия.

О том, как сделать точно такую же палочку, блогер рассказал здесь.

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Джерело: Esquire