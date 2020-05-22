«Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад



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33-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи начала модельную карьеру в возрасте 15 лет

33-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли может похвастаться блистательной модельной карьерой. Она представляла такие бренды, как Victoria's Secret, Burberry and Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, DKNY, Escada и Versace.

Недавно Роузи показала, с чего начались ее карьерные успехи. На днях она выложила фотографии своего первого портфолио 2003 года.

«Только что наткнулась на мои первые полароидные снимки, сделанные в 2003 году в Лондоне для моего первого агентства. Так много особых воспоминани», – подписала публикацию модель. На снимках юная Роузи позирует дома, примерив несколько простых образов.

После подписания первого контракта с модельным агентством Хантингтон-Уайтли снялась для Teen Vogue, а уже в 17 лет оказалась на одном подиуме с Наоми Кэмпбелл. В 2006 году Роузи подписала контракт с Victoria's Secret и стала одним из «ангелов» бренда.Широкая известность пришла к Роузи в 2011 году, когда она сыграла роль в фильме «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».

С 2010 года Роузи состоит в отношениях с Джейсоном Стэтхэмом, который в 2016 сделал ей предложение. На следующий год у пары родился сын Джек. Роузи рассказывала, что за время беременности набрала 25 килограммов, а после родов ей долго не удавалось вернуться в модельную форму. По ее словам, борьба с весом после родов заняла целый год.