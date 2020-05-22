  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад

    • Розсилка
    33-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли - «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    33-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли

    Роузи начала модельную карьеру в возрасте 15 лет

    33-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли может похвастаться блистательной модельной карьерой. Она представляла такие бренды, как Victoria's Secret, Burberry and Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, DKNY, Escada и Versace.

    Недавно Роузи показала, с чего начались ее карьерные успехи. На днях она выложила фотографии своего первого портфолио 2003 года.

    «Только что наткнулась на мои первые полароидные снимки, сделанные в 2003 году в Лондоне для моего первого агентства. Так много особых воспоминани», – подписала публикацию модель. На снимках юная Роузи позирует дома, примерив несколько простых образов.

    rosiehw_100469968_3024852604243054_5797372411715548950_n

    После подписания первого контракта с модельным агентством Хантингтон-Уайтли снялась для Teen Vogue, а уже в 17 лет оказалась на одном подиуме с Наоми Кэмпбелл. В 2006 году Роузи подписала контракт с Victoria's Secret и стала одним из «ангелов» бренда.Широкая известность пришла к Роузи в 2011 году, когда она сыграла роль в фильме «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад
    «Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела 20 лет назад

    С 2010 года Роузи состоит в отношениях с Джейсоном Стэтхэмом, который в 2016 сделал ей предложение. На следующий год у пары родился сын Джек. Роузи рассказывала, что за время беременности набрала 25 килограммов, а после родов ей долго не удавалось вернуться в модельную форму. По ее словам, борьба с весом после родов заняла целый год.

     Читайте также: Затмила мать. Как выглядит дочь Моники Беллуччи и почему ее ждет большое будущее
    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ