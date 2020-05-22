Даже пес облизался. Эмили Ратаковски в бикини похвасталась упругой попой (фото)



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Американская супермодель Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Поклонники похвалили внешний вид знаменитости

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новое откровенное фото, на котором запечатлена с питомцем. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте в четверг, 21 мая.

На домашнем снимке 28-летняя супермодель лежит в постели и фотографирует себя в зеркало на камеру смартфона. Она одета в черно-белый купальник собственного бренда Inamorata Woman. Рядом с Ратаковски на кровати сидит ее пес Коломбо.

instagram.com/emrata/

Поклонники обрадовались новой публикации в аккаунте знаменитости и похвалили ее внешний вид в комментариях. «Очень красивая! Самоизоляция пошла тебе на пользу», «Ты мой кумир. Надеюсь, ты не скучаешь в эти непростые дни», «Эмили - само совершенство», «Обожаю твоего пса, выкладывай ваши совместные фото чаще», - писали они под постом, который через полчаса после публикации набрал 600 тысяч лайков.