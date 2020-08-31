«Боги маркетинга». Украинская пиццерия попыталась рекламировать себя, скопировав известный порноролик



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Ролик завершается словами «Ого! Какой большой!».

Пиццерия в Ровно решилась на дерзкую рекламу своего бренда. Ролик сделали в стиле известного мему с порноактрисой Пайпер Перри.

В Ровенском варианте актриса сначала говорит, что она волнуется, ведь никогда такого не делала.

Затем разворачивается к мужчинам, чтобы получить куски пиццы. Актеры в рекламе символизируют ассортимент и демонстрируют новые виды блюд. Далее девушка ест все из рук, а в конце ей предлагают попробовать кусок пиццы на черном тесте.

Ролик завершается словами «Ого! Какой большой!».

Этот мэм используют очень широко. Обычно фото с Пайпер Перри, которую окружили пятеро крепких чернокожих мужчин используют для описания проблем, которые довлеют над человеком. Вот примеры:

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