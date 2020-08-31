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    Жизнь

    «Боги маркетинга». Украинская пиццерия попыталась рекламировать себя, скопировав известный порноролик

    • Розсилка
    «Боги маркетинга». Украинская пиццерия попыталась рекламировать себя, скопировав известный порноролик

    Ролик завершается словами «Ого! Какой большой!».

    Пиццерия в Ровно решилась на дерзкую рекламу своего бренда. Ролик сделали в стиле известного мему с порноактрисой Пайпер Перри.

    В Ровенском варианте актриса сначала говорит, что она волнуется, ведь никогда такого не делала.

    Затем разворачивается к мужчинам, чтобы получить куски пиццы. Актеры в рекламе символизируют ассортимент и демонстрируют новые виды блюд. Далее девушка ест все из рук, а в конце ей предлагают попробовать кусок пиццы на черном тесте.

    Ролик завершается словами «Ого! Какой большой!».

    Этот мэм используют очень широко. Обычно фото с Пайпер Перри, которую окружили пятеро крепких чернокожих мужчин используют для описания проблем, которые довлеют над человеком. Вот примеры:

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    «Боги маркетинга». Украинская пиццерия попыталась рекламировать себя, скопировав известный порноролик
    «Боги маркетинга». Украинская пиццерия попыталась рекламировать себя, скопировав известный порноролик
    «Боги маркетинга». Украинская пиццерия попыталась рекламировать себя, скопировав известный порноролик

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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