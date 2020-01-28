Брата рэперши Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование 12-летней падчерицы



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В 2017 году Ники Минаж навестила брата в тюрьме, когда тот находился под следствием

Адвокаты настаивали на невиновности своего подзащитного

Брата Ники Минаж отправили за решетку: Джелани получил 25 лет тюрьмы за неоднократные изнасилования своей 12-летней падчерицы. По словам девочки, он принуждал ее к сексу каждые четыре дня, а иногда и по два раза в день, когда находился с ней в доме наедине. Как сообщали ранее СМИ, свидетелем по делу проходил младший брат осужденного.

Ники Минаж с братом

В 2017 году Ники Минаж навестила брата в тюрьме, когда тот находился под следствием. Тогда адвокаты Джелани настаивали на невиновности своего подзащитного, считая, что дело было сфабриковано его бывшей женой.

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