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    Жизнь

    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Инструктор по вождению Кевин Кейли утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские присвоили его псевдоним в соцсети

    Британский инструктор по вождению Кевин Кейли обвинил Меган Маркл и принца Гарри в узурпации его ника в Инстаграм, сообщает Page Six.

    Мужчина утверждает, что использовал @sussexroyal на протяжении трех лет. Он пояснил, что поддерживает футбольную команду Reading FC, которую также называют Royals (роялистами). Кроме этого, британец живет в Восточном Сассексе.

    Однако 2 апреля, после того, как герцог и герцогиня Сассекская запустили в соцсети свой официальный аккаунт, Кейли обнаружил, что его имя просто напросто было стерто.

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    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram
    Британец обвинил Меган и Гарри в краже его ника в Instagram

     «Я получил шутливое вообщение от своего сына, который написал, что, по ходу, мой ник улетучился», - рассказал инструктор.

    «Я спросил в чем дело, а он посоветовал заглянуть в Instagram. Я зашел туда и обнаружил, что мой ник изменился с @sussexroyal на @_sussexroyal_ . Его просто забрали», - пожаловался пользователь.

    55-летний Кейли признался, что был очень раздосадован тем, что никто из королевской семьи не счел нужным связаться с ним и спросить разрешение позаимствовать его ник.

    В Инстаграм подтвердили, что забрали имя, ссылаясь на политику соцсети, которая позволяет им менять ник, если профиль не был активен в течение некоторого периода времени. Стоит отметить, что мужчина крайне редко делал посты в Instagram. А на аккаунт Меган Маркл и принца Гарри за пару дней подписались больше трех миллионов пользователей. Но Кейли не унимается.

     

     

    Меган Маркл Принц Гарри социальная сеть Instagram
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