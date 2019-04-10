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    Жизнь

    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;Mirror /&nbsp;<span>Glen Minikin</span> - Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Фото: Mirror / Glen Minikin

    Сотрудница школьной столовой хранила секрет на протяжении пяти недель

    59-летней Поле Уильямсон удалось не проговориться своим сыновьям о лотерейном выигрыше в течение пяти недель. Сотрудница школьной столовой рассказала об удаче своим детям только накануне, повергнув их в шок, пишет Mirror.

    Она не спешила делиться радостью раньше, так как один из ее сыновей находился на каникулах в Австралии, а ей хотелось, чтобы вся семья была в сборе.

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    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Британка больше месяца скрывала от семьи лотерейный выигрыш в один миллион евро
    Фото: Mirror / Glen Minikin

    Пола вместе со своим мужем Джефом, 68-летним водителем грузовика, пригласила сыновей в роскошный отель. Там она показала им чек на 1 миллион евро. 26-летний Джек и 24-летний Йен, которые все еще живут с родителями, не могли сказать ни слова.

    Старший сын Полы и Джефа работает водителем автобуса, а младший - земельным рабочим. У них обоих нет своего жилья. И их щедрая мать пообещала купить им по дому.

     «Они лишились дара речи. Я никогда их такими не видела. Празднование этого момента мы точно запомним на всю жизнь», - поделилась своими впечатлениями победительница лотереи.

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    Великобритания деньги семья
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