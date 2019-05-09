Британка выиграла $23 тысячи, угадав имя сына Меган Маркл и принца Гарри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / sussexroyal

Женщина надеялась, что имя ее любимого внука принесет ей удачу

Жительница Великобритании, имя которой не сообщается, выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше $23 тысячи), угадав имя, которым назовут своего первенца принц Гарри и Меган Маркл. Она положила всего 120 фунтов при ставке 150/1. Выигранные деньги она намерена откладывать для своего внука, которого как раз и зовут Арчи.

«Я сделала такую дерзкую ставку, потому что наделялась, что мой Арчи принесет мне удачу», - приводит слова удачливой старушки bookmakers.tv.

Британские букмекеры уже заявляют, что назвав своего сына Арчи, герцог и герцогиня Сассекские преподнесли один из самых больших сюрпризов в истории ставок относительно королевской семьи, ведь имя Арчи было тотальным аутсайдером. Например, в букмекерской конторе Ladbrokes на него было сделано всего 60 ставок на сумму 100 фунтов стерлингов, отмечает Daily Mail.

Напомним, Меган Маркл родила сына утром 6 мая. И уже через два дня родители малыша рассказали, что назвали ребенка Арчи и впервые показали его публике.