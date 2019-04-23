Британские аристократы предложили деревья из своих поместий для восстановления крыши Нотр-Дама



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tsn.ua

Срубить дубы готовы владельцы более ста исторических домов.

Владельцы исторических поместий Великобритании предложили внести свой вклад в реконструкцию Нотр-Дама: аристократы хотят срубить древние деревья на территории своих домов для восстановления крыши собора. Такую помощь предложили более ста поместий, входящих в Ассоциацию исторических домов. Среди них — такие известные британские особняки, как Бивер-Касл, Доддингтон-холл, замок Говард, Холкем-холл, Скунский дворец и замок Паудерхем.

Многие дубы в аристократических поместьях были посажены несколько сотен лет назад. Тем не менее эти деревья гораздо моложе тех, которые использовались при сооружении крыши собора Парижской Богоматери. Некоторые части кровли Нотр-Дама, которая сгорела, были сделаны из деревьев, срубленных между 1160 и 1170 годами, но посажены они были за сотни лет до этого. Однако дубы из британских поместий являются хорошей альтернативой более молодым деревьям.

Сделать такое пожертвование предложил герцог Ратленд, в чьем владении находится замок Бивер-Касл, — именно он выступил с идеей перед своими коллегами-аристократами. «Деревья, использованные в оригинальной крыше Нотр-Дама, вероятно, начали расти более тысячи лет назад. Мы можем предложить замену, потому что мой прапрадедушка предвидел, что нужно посадить деревья, которые станут ценны лишь спустя долгое время после его смерти. В свою очередь, мы посадим новое дерево на месте каждого, которое мы срубим, — они могут кому-то для чего-то понадобиться еще через несколько сотен лет», — отметил герцог.

«Пожар в Нотр-Даме - это напоминание о том, как важно одновременно заботиться о нашем наследии и обновлять ресурсы. В нашем деле важно планировать не на года, а на столетия», — добавил владелец Бивер-Касла. Согласно подсчетам, на сооружение крыши собора Парижской Богоматери ушло около полутора тысяч деревьев. Дубов, пожертвованных британскими аристократами, не хватит, чтобы восстановить кровлю целиком, но владельцы поместий надеются, что этот жест вдохновит на помощь других.

«Некоторые члены Ассоциации исторических домов не понаслышке знают, какой ущерб и разрушения приносят катастрофические пожары. Поэтому мы предлагаем помощь в восстановлении столь важной части мирового культурного наследия», — отметил Джеймс Берч, президент ассоциации и владелец Доддингтон-холла. Британские аристократы не впервые вызываются помочь в подобной ситуации: в 1984 году, когда произошел пожар в Йоркском соборе, около 40 членов Ассоциации исторических домов пожертвовали деревья для реконструкции.

Джерело: Bird In Flight