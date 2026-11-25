Астрологічний прогноз для Скорпіона на 26 листопада 2026 року

Скорпіонам варто звернути увагу на навчання, подорожі, документи та питання, пов'язані з розширенням професійних або особистих можливостей. Перша половина дня підходить для обміну інформацією, пошуку потрібних контактів і завершення переговорів. Після переходу Місяця до Рака може з'явитися бажання подивитися на ситуацію ширше, отримати нові знання або повернутися до плану, який раніше довелося відкласти.

Меркурій у вашому знаку допоможе глибше аналізувати інформацію та помічати деталі, які інші можуть пропустити. Водночас квадрат Місяця з Нептуном застерігає від поспішних висновків і надмірної довіри до неперевірених обіцянок. У професійних питаннях важливо спиратися на факти. В особистому житті не варто приховувати справжні почуття за мовчанням або натяками.

🔮♏ Що прогнозують зірки Скорпіону у четвер, 26 листопада

💼 Робота: використовуйте можливості для навчання, переговорів і пошуку нових професійних напрямів.

💰 Фінанси: перевіряйте витрати на поїздки, навчання та послуги. Не переказуйте кошти без підтвердження умов.

❤️ Кохання: спільні плани допоможуть зміцнити стосунки. Самотнім Скорпіонам може бути цікаво познайомитися з людиною з іншого середовища.

😎 Настрій: допитливий і зосереджений, із бажанням розібратися в суті подій.

💡 Порада дня: не робіть остаточних висновків, поки не перевірили всі важливі подробиці.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти потрібну інформацію та визначити перспективний напрям для подальшого розвитку.

Головна порада дня для всіх знаків зодіаку на 26 листопада 2026 року

26 листопада важливо залишатися відкритими до змін, але не дозволяти несподіваним обставинам керувати всіма рішеннями. Перша половина дня підходить для спілкування та пошуку підтримки, а після переходу Місяця до Рака варто приділити більше уваги дому, близьким і власному емоційному стану. Перевіряйте інформацію, не поспішайте з висновками та пам'ятайте: гнучкість допомагає адаптуватися, а відповідальність – не втратити важливе.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.