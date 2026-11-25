Астрологічний прогноз для Козоріга на 26 листопада 2026 року

Козорогам варто приділити особливу увагу партнерству та домовленостям. Після переходу Місяця до Рака він опиниться в секторі стосунків, тому важливими стануть взаєморозуміння, розподіл відповідальності та готовність враховувати інтереси іншої людини. Можлива розмова, яка допоможе прояснити давнє непорозуміння або визначити подальші умови співпраці. Не варто наполягати на власному варіанті лише тому, що він здається найбільш передбачуваним.

Опозиція Сонця з Ураном може символічно вказувати на несподівані зміни в партнерських або ділових планах. Якщо інша сторона запропонує новий підхід, не відкидайте його автоматично. У професійній сфері корисно уточнити строки та зобов'язання. В особистому житті важливо не підміняти турботу контролем. Відверта розмова допоможе зберегти довіру навіть за наявності розбіжностей.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у четвер, 26 листопада

💼 Робота: приділіть увагу переговорам, контрактам і спільним проєктам. Уточнюйте відповідальність кожної сторони.

💰 Фінанси: спільні витрати потребуватимуть прозорості. Не погоджуйтеся на умови, які залишають забагато запитань.

❤️ Кохання: важливо почути партнера й не перетворювати обговорення проблеми на змагання. Самотнім Козорогам варто бути відкритішими до знайомств.

😎 Настрій: зібраний, але можливе занепокоєння через непередбачуваність інших людей.

💡 Порада дня: не намагайтеся передбачити кожен крок партнера – залиште простір для взаємної довіри.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: узгодити умови важливої співпраці або знайти компроміс у стосунках.

Головна порада дня для всіх знаків зодіаку на 26 листопада 2026 року

26 листопада важливо залишатися відкритими до змін, але не дозволяти несподіваним обставинам керувати всіма рішеннями. Перша половина дня підходить для спілкування та пошуку підтримки, а після переходу Місяця до Рака варто приділити більше уваги дому, близьким і власному емоційному стану. Перевіряйте інформацію, не поспішайте з висновками та пам'ятайте: гнучкість допомагає адаптуватися, а відповідальність – не втратити важливе.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.