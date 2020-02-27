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    Жизнь

    Британские полицейские изобразили лица подозреваемых на блинах, чтобы быстрее их найти

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    В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном - Британские полицейские изобразили лица подозреваемых на блинах, чтобы быстрее их найти
    В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном
    twitter.com/SurreyPolice

    По задумке авторов, объявление увидят больше людей, чем обычное сообщение о розыске

    Полиция британского графства Суррей изобразила лица нескольких подозреваемых на блинах и поделилась ими в Twitter, чтобы найти их. Об этом сообщает Sky News.

    В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном. Однако выяснилось, что никакого художника де Пана не существует, а портреты рисовали они сами.

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    Британские полицейские изобразили лица подозреваемых на блинах, чтобы быстрее их найти
    Британские полицейские изобразили лица подозреваемых на блинах, чтобы быстрее их найти
    Британские полицейские изобразили лица подозреваемых на блинах, чтобы быстрее их найти
    twitter.com/SurreyPolice

    «Конечно, есть те, кто критикует нашу идею изобразить лица на блинах, однако правда в том, что этот пост увидит больше людей, чем обычное объявление», - рассказали в полиции.

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    полиция Великобритания Twitter новости
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