Британские полицейские изобразили лица подозреваемых на блинах, чтобы быстрее их найти



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В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном twitter.com/SurreyPolice

По задумке авторов, объявление увидят больше людей, чем обычное сообщение о розыске

Полиция британского графства Суррей изобразила лица нескольких подозреваемых на блинах и поделилась ими в Twitter, чтобы найти их. Об этом сообщает Sky News.

В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном. Однако выяснилось, что никакого художника де Пана не существует, а портреты рисовали они сами.

«Конечно, есть те, кто критикует нашу идею изобразить лица на блинах, однако правда в том, что этот пост увидит больше людей, чем обычное объявление», - рассказали в полиции.