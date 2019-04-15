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    Жизнь

    Британский стендап-комик скончался после шутки об инсульте

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    Британский стендап-комик скончался после шутки об инсульте

    Зрители поняли, что комик не шутит, только после прибытия врачей

    60-летний британский стендап-комик Ян Когнито умер во время своего выступления. У него произошел сердечный приступ после шутки о смерти.

    «Представьте себе, что я вдруг умер перед вами. А потом внезапно очнулся и заговорил на валлийском», - пошутил со сцены комик. После этого он внезапно сел и несколько минут молчал.

    Собравшиеся зрители были уверены, что это часть шоу. Такого же мнения придерживался и его коллега, который лишь через пять минут решил подняться на сцену. «Все в толпе, включая меня, думали, что он шутит. Даже когда я вышел на сцену и коснулся его руки, я ожидал, что он скажет: «Бу!»» - поделился Эндрю Берд в интервью BBC.

    Зрители поняли, что комик не шутит, только после прибытия врачей. Медикам осталось только констатировать смерть артиста от сердечного приступа.

     

    шутки умер
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