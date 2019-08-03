Брюс Уиллис продал особняк на острове за $27 миллионов



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Брюс Уиллис

Актер построил этот дом и женился в нем

Голливудский актер Брюс Уиллис продал свой шикарный особняк на острове в Атлантическом океане. Как сообщает сайт Mansion Global, недвижимость на берегу моря площадью в 13,5 тысяч квадратных футов, расположенная в Теркс и Кайкос (заморская территория Великобритании, находится рядом с Кубой) ушла покупателю за $27 миллионов. Речь идет о большом доме с пятью спальнями, павильоном для йоги и двумя коттеджами для гостей.

Сообщается, что звезда «Крепкого орешка» купил этот участок в 2000 году и в 2004-м закончил строительство жилого комплекса. Около 10 лет назад они вместе с его избранницей – фотомоделью Эммой Хемминг – устроили там свадьбу, после чего часто приезжали на остров отметить дни рождения и Рождество.

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