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    Жизнь

    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Британские букмекеры собрали ставок на пол, имя и дату рождения малыша на девять миллионов евро

    Уже в этом месяце герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями. О том, кто родится в королевской семье, неизвестно, потому особенно азартные подданные и фанаты популярной четы в других странах принялись делать ставки не только на имя, которое дадут Меган и Гарри своему первенцу, но и на пол ребенка.

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    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
    Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд

    Накануне издание Forbes сообщило о том, что в королевстве зафиксировано рекордное число ставок на пол, дату рождения и имя малыша. Всего, как отмечают журналисты, букмекерские конторы приняли ставки на девять миллионов евро. В пересчете на рубли эта цифра составляет около 660 миллионов.

    Кстати, мастера анализа – букмекеры изучили предыдущую активность британцев накануне рождения других детей, входящих в королевскую семью, и пришли к выводу, что первенец Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд.

    Напомним, это уже не первый рекорд, связанный с супругами. Ранее сообщалось, что Меган и Гарри завели свою страницу в Instagram. За неполные первые шесть часов на нее подписался один миллион человек.

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