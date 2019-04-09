Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд



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Принц Гарри и Меган Маркл

Британские букмекеры собрали ставок на пол, имя и дату рождения малыша на девять миллионов евро

Уже в этом месяце герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями. О том, кто родится в королевской семье, неизвестно, потому особенно азартные подданные и фанаты популярной четы в других странах принялись делать ставки не только на имя, которое дадут Меган и Гарри своему первенцу, но и на пол ребенка.

Накануне издание Forbes сообщило о том, что в королевстве зафиксировано рекордное число ставок на пол, дату рождения и имя малыша. Всего, как отмечают журналисты, букмекерские конторы приняли ставки на девять миллионов евро. В пересчете на рубли эта цифра составляет около 660 миллионов.

Кстати, мастера анализа – букмекеры изучили предыдущую активность британцев накануне рождения других детей, входящих в королевскую семью, и пришли к выводу, что первенец Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд.

Напомним, это уже не первый рекорд, связанный с супругами. Ранее сообщалось, что Меган и Гарри завели свою страницу в Instagram. За неполные первые шесть часов на нее подписался один миллион человек.