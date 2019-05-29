Бывшая жена самого богатого человека в мире отдаст половину состояния на благотворительность



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Маккензи Безос с бывшим супругом

По разным оценкам, состояние Маккензи Безос составляет $35−36 млрд

Маккензи Безос – бывшая жена Джеффа Безоса, основателя и главы Amazon, которой после развода досталась часть его состояния – собирается присоединиться к благотворительной кампании Giving Pledge и пожертвовать в ее пользу, по меньшей мере, половину своего состояния, пишет Forbes.

По оценке Reuters, Маккензи вышла из бракоразводного процесса с состоянием в $36 миллиардов, по оценке Forbes – в $35 миллиардов. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным и потребует моего полного внимания. Но я не собираюсь ждать. И планирую продолжать до тех пор, пока мой сейф не опустеет», — приводит слова Маккензи Forbes.

Маккензи и Джеф Безос познакомились в 1992 году и поженились в 1993 году. Маккензи — известная в США писательница-романистка, обладательница премии American Book Award за 2006 год, основательница правозащитной организации Bystander Revolution (2014). Пара развелась в 2019 году.