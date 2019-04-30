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    Жизнь

    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»

    • Розсилка
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»

    Герцогиня отказалась от его услуг по оформлению интерьера

    Британский декоратор и телеведущий Лоуренс Ллевелин-Боуэн раскритиковал стиль Меган Маркл. По его словам, герцогиня Сассекская очень скучно и «уныло» одевается.

    Впрочем, возможно, причина недовольства Лоуренса кроется в том, что герцогиня отказала ему в работе. Телеведущий хотел заняться декором и переделкой жилых помещений в загородной резиденции Меган и принца Гарри – во Фрогмор-хаусе. Однако эта идея не понравилась ожидающей появления на свет первенца герцогине.

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    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»
    Бывший декоратор Меган Маркл назвал герцогиню «скучной и унылой»

    «Меган очень скучная. Она убежала от меня с воплями», - приводит слова Лоуренса британское издание Daily Mail.

    При этом ранее телеведущий уже занимался декором комнат представителей британской монархии. Так, он занимался интерьерами в домах Елизаветы II и ее супруга - принца Филиппа.

     

     

    Меган Маркл
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