Бывший муж Меган Маркл устроил мальчишник перед свадьбой с дочерью банкира



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Тревор Энгельсон и Меган Маркл Фото: соцсети

Помолвка пары была настолько пышной, что многие перепутали ее со свадьбой

42-летний продюсер женится на наследнице миллионного состояния. Друзья Тревора Энгельсона в шутку упомянули его жену, которая стала супругой принца Гарри.

Тревор Энгельсон - известный в Голливуде продюсер и звездный агент. Он продюсировал такие успешные картины, как «Инкарнация», «Помни меня», сериал «Смертельное влечение». Энгельсон немало сделал для карьеры Меган Маркл в кино.

По голливудским меркам их отношения длились неприлично долго. Они семь лет встречались и жили в гражданском браке. В 2011 году Тревор сделал Меган предложение, и она его приняла. Но официальный брак, в отличие от «свободных отношений», долго не продержался. Спустя два года Энгельсон и Маркл расстались. О причинах они не говорили, однако многие полагают, что Меган просто «переросла» своего мужчину и захотела чего-то большего. В 2016 году Кенсингтонский дворец подтвердил ее роман с принцем Гарри.

После того как Меган стала герцогиней Сассекской, Тревор превратился в завидного жениха. Он стал встречаться с 32-летней Трейси Курланд. Девушка является наследницей многомиллионного состояния своего отца банкира Стэнфорда Керленда.