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    Жизнь

    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл

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    Меган Маркл&nbsp; - Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Меган Маркл 

    Известно, что только на вечеринку с подругами в Нью-Йорке герцогиня Сассекская потратила полмиллиона долларов

    В середине февраля о вечеринке «baby shower», которую Меган Маркл устроила в честь скорого рождения первенца, не судачил только ленивый. Супруга принца Гарри отправилась на частном самолете в Нью-Йорк, где поселилась в самой дорогой гостинице The Mark.

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    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл
    Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл

    Как сообщалось, американская поездка Маркл обошлась британской короне в рекордных полмиллиона долларов, и эти траты беременной герцогини Сассекской пришлись по душе далеко не всем. Пока официальные представители Кенсингтонского дворца предпочитают хранить молчание по данному вопросу, с прессой согласился побеседовать бывший пресс-секретарь самой Елизаветы II, проработавший во дворце 12 лет.

    Как сдержанно высказался Дики Арбитр, расходы Меган Маркл на «беби шауэр» в Нью-Йорке «были несколько непомерными». Наибольшее недовольство спикера вызвал перелет жены принца на частном самолете, который стоил 125 тысяч долларов в один конец.

    «Меган - американка, и она все делает по-американски. Но здесь, в Великобритании, мы так не делаем. С точки зрения расходов и того, как она попала в Нью-Йорк, это было чересчур», - заявил Арбитр в интервью US Weekly.

     

    Меган Маркл
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