Бывший секретарь Елизаветы II раскритиковал непомерные траты беременной Меган Маркл



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Меган Маркл

Известно, что только на вечеринку с подругами в Нью-Йорке герцогиня Сассекская потратила полмиллиона долларов

В середине февраля о вечеринке «baby shower», которую Меган Маркл устроила в честь скорого рождения первенца, не судачил только ленивый. Супруга принца Гарри отправилась на частном самолете в Нью-Йорк, где поселилась в самой дорогой гостинице The Mark.

Как сообщалось, американская поездка Маркл обошлась британской короне в рекордных полмиллиона долларов, и эти траты беременной герцогини Сассекской пришлись по душе далеко не всем. Пока официальные представители Кенсингтонского дворца предпочитают хранить молчание по данному вопросу, с прессой согласился побеседовать бывший пресс-секретарь самой Елизаветы II, проработавший во дворце 12 лет.

Как сдержанно высказался Дики Арбитр, расходы Меган Маркл на «беби шауэр» в Нью-Йорке «были несколько непомерными». Наибольшее недовольство спикера вызвал перелет жены принца на частном самолете, который стоил 125 тысяч долларов в один конец.

«Меган - американка, и она все делает по-американски. Но здесь, в Великобритании, мы так не делаем. С точки зрения расходов и того, как она попала в Нью-Йорк, это было чересчур», - заявил Арбитр в интервью US Weekly.