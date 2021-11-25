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    Черная пятница-2021: История праздника и правила удачной покупки

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    Крупнейший sale-марафон, который начнется 26 ноября, гарантирует шопинг практически без границ - Черная пятница-2021: История праздника и правила удачной покупки
    Крупнейший sale-марафон, который начнется 26 ноября, гарантирует шопинг практически без границ
    Фото из открытых источников

    Сказочное время, когда сбываются заветные «Хочу», значительно отличается от обычных сезонных акций

    День, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь Черная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

    Именно с Черной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30% до 90% в зависимости от групп товаров.

    С 2020 года событие обросло новыми правилами и форматами. В связи с карантинными ограничениями большая часть населения предпочитает онлайн-покупки.

    Читайте далее в материале, что такое «черная пятница», откуда она появилась и как сделать покупки, при этом не разорившись.

    Что такое «черная пятница»

    Черная пятница в США в 1950 году/Фото из открытых источников
    Черная пятница в США в 1950 году/Фото из открытых источников

    Термин «черная пятница» стали использовать в США с 1996 года. Этот день наступает сразу после Дня благодарения, который там празднуют в четвертый четверг ноября. В эту пятницу американцы идут за рождественскими покупками. Очереди в магазинах и пробки на дорогах становились такими большими, что полиция США назвала этот день «черной пятницей». Потом фразу стали использовать продавцы, которые переходили из убытков в плюс – «из красное в черное». Несмотря на то, что черная пятница – не праздник, многие берут отгул на этот день и занимают очередь в магазины еще накануне вечером.

    После черной пятницы и выходных наступает киберпонедельник, когда скидки начинаются уже в интернет-магазинах.

    Вместе с этим, в 1992 году международная сеть Adbusters Media Foundation инициировала «день без покупок» – день протеста от чрезмерного потребления. В США он проходит в день черной пятницы, а в Европе протестуют от покупок на следующий день.

    Надо также сказать, что в Европе «Черная пятница» проходит по-другому. Да, традиция делать скидки в преддверии Рождества сохраняется, но все происходит более чинно и благородно. Во многих европейских странах честность скидок в торговых точках контролируется государством, а еще и интернет-магазины не отстают от своих «реальных» коллег. В последнее время все больше европейцев совершают покупки в эти дни, не покидая своего жилища.

    В чем выгода черной пятницы

    В сети рекомендуют не откладывать запланированные покупки «на потом»/Фото из открытых источников
    В сети рекомендуют не откладывать запланированные покупки «на потом»/Фото из открытых источников

    Выгодна черная пятница в первую очередь предпринимателям. Они могут увеличить объем продаж и выручку, повысить узнаваемость своего бренда и получить новых постоянных клиентов. Иногда продавцы прибегают к хитростям: искусственно поднимают цены на товар за пару месяцев до грандиозной распродажи, а в день черной пятницы возвращают цены на свои места. Некоторые во время черной пятницы продают ненужный для покупателей или залежавшийся товар.

    Однако сэкономить в этот день все таки реально: в некоторых магазинах покупателям предлагают скидки до 80%, чтобы выгодно купить технику, косметику, одежду и т.д. На сайтах магазинов часто выставляют отсчет времени – сколько осталось до крупнейшей распродажи года.

    Как покупать в черную пятницу

    Каждый год по всему миру прокатывается лавина скидок и распродаж, именуемая черной пятницей/Фото из открытых источников
    Каждый год по всему миру прокатывается лавина скидок и распродаж, именуемая черной пятницей/Фото из открытых источников

    Событие затрагивает товары всех категорий, чтобы в ней выиграл каждый покупатель. От мелких аксессуаров до крупного оборудования, от косметики и парфюмерии до обуви и одежды, от детских игрушек до школьных принадлежностей – в Черную пятницу доступным становится весь ассортимент.

    Чтобы исключить спонтанные покупки, к черной пятнице нужно готовиться.

    Например:

    • изучить предложения разных интернет-магазинов;
    • определить для себя самую выгодную цену и акцию;
    • составить список необходимых покупок и узнать условия рассрочки (если она нужна).

    Еще избежать ненужных приобретений поможет финансовое планирование: нужно определить какую сумму в черную пятницу можно потратить, и не покупать товары дороже обозначенных цифр.

    В сети рекомендуют не откладывать запланированные покупки «на потом», потому что товар может попросту закончится, или истечь время действия нужной скидки.

    И конечно же, во время пандемии коронавируса с офлайн-покупками нужно быть осторожными. Если есть возможность приобрести нужный товар в интернет-магазине – лучше так и сделать, чтобы избежать большого количества людей в ТРЦ или магазинах.

    Однако, также это праздник для нечестных продавцов. Мошенники создают временные сайты, выставляют очень низкие цены и пользуются азартом покупателей в этот день. Чтобы не попасть в ловушку, покупайте только в проверенных магазинах, не указывайте данные карты на незащищенных сайтах или используйте функцию наложенного платежа.

    «Черная пятница» открывает широкие возможности

    И в целом «праздник истинных шопоголиков» приносит настоящее удовлетворение всем его участникам/Фото из открытых источников
    И в целом «праздник истинных шопоголиков» приносит настоящее удовлетворение всем его участникам/Фото из открытых источников

    Теперь присоединиться к всемирному празднику рекордно сниженных цен, можно не выходя из дома.

    Кроме того, можно насладиться по-настоящему безграничным шопингом и исполнить свои желания, порадовать родных и близких.

    Также, в этот день шопоголики могут ощутить всю силу скидок и позволить себе дорогие брендовые вещи, а также максимально сэкономить при покупке долгожданной техники или мебели.

    Главное – не упустить момент, когда начинается Черная пятница, заранее к ней подготовившись.

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    Теги: Черная пятница США новости Украина полиция праздник история мошенники скидки пробки время
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    Черная пятница-2021: История праздника и правила удачной покупки