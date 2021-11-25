Черная пятница-2021: История праздника и правила удачной покупки

Сказочное время, когда сбываются заветные «Хочу», значительно отличается от обычных сезонных акций

День, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь Черная пятница – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Именно с Черной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30% до 90% в зависимости от групп товаров.

С 2020 года событие обросло новыми правилами и форматами. В связи с карантинными ограничениями большая часть населения предпочитает онлайн-покупки.

Читайте далее в материале, что такое «черная пятница», откуда она появилась и как сделать покупки, при этом не разорившись.

Что такое «черная пятница»

Черная пятница в США в 1950 году/Фото из открытых источников

Термин «черная пятница» стали использовать в США с 1996 года. Этот день наступает сразу после Дня благодарения, который там празднуют в четвертый четверг ноября. В эту пятницу американцы идут за рождественскими покупками. Очереди в магазинах и пробки на дорогах становились такими большими, что полиция США назвала этот день «черной пятницей». Потом фразу стали использовать продавцы, которые переходили из убытков в плюс – «из красное в черное». Несмотря на то, что черная пятница – не праздник, многие берут отгул на этот день и занимают очередь в магазины еще накануне вечером.

После черной пятницы и выходных наступает киберпонедельник, когда скидки начинаются уже в интернет-магазинах.

Вместе с этим, в 1992 году международная сеть Adbusters Media Foundation инициировала «день без покупок» – день протеста от чрезмерного потребления. В США он проходит в день черной пятницы, а в Европе протестуют от покупок на следующий день.

Надо также сказать, что в Европе «Черная пятница» проходит по-другому. Да, традиция делать скидки в преддверии Рождества сохраняется, но все происходит более чинно и благородно. Во многих европейских странах честность скидок в торговых точках контролируется государством, а еще и интернет-магазины не отстают от своих «реальных» коллег. В последнее время все больше европейцев совершают покупки в эти дни, не покидая своего жилища.

В чем выгода черной пятницы

В сети рекомендуют не откладывать запланированные покупки «на потом»/Фото из открытых источников

Выгодна черная пятница в первую очередь предпринимателям. Они могут увеличить объем продаж и выручку, повысить узнаваемость своего бренда и получить новых постоянных клиентов. Иногда продавцы прибегают к хитростям: искусственно поднимают цены на товар за пару месяцев до грандиозной распродажи, а в день черной пятницы возвращают цены на свои места. Некоторые во время черной пятницы продают ненужный для покупателей или залежавшийся товар.

Однако сэкономить в этот день все таки реально: в некоторых магазинах покупателям предлагают скидки до 80%, чтобы выгодно купить технику, косметику, одежду и т.д. На сайтах магазинов часто выставляют отсчет времени – сколько осталось до крупнейшей распродажи года.

Как покупать в черную пятницу

Каждый год по всему миру прокатывается лавина скидок и распродаж, именуемая черной пятницей/Фото из открытых источников

Событие затрагивает товары всех категорий, чтобы в ней выиграл каждый покупатель. От мелких аксессуаров до крупного оборудования, от косметики и парфюмерии до обуви и одежды, от детских игрушек до школьных принадлежностей – в Черную пятницу доступным становится весь ассортимент.

Чтобы исключить спонтанные покупки, к черной пятнице нужно готовиться.

Например:

изучить предложения разных интернет-магазинов;

определить для себя самую выгодную цену и акцию;

составить список необходимых покупок и узнать условия рассрочки (если она нужна).

Еще избежать ненужных приобретений поможет финансовое планирование: нужно определить какую сумму в черную пятницу можно потратить, и не покупать товары дороже обозначенных цифр.

В сети рекомендуют не откладывать запланированные покупки «на потом», потому что товар может попросту закончится, или истечь время действия нужной скидки.

И конечно же, во время пандемии коронавируса с офлайн-покупками нужно быть осторожными. Если есть возможность приобрести нужный товар в интернет-магазине – лучше так и сделать, чтобы избежать большого количества людей в ТРЦ или магазинах.

Однако, также это праздник для нечестных продавцов. Мошенники создают временные сайты, выставляют очень низкие цены и пользуются азартом покупателей в этот день. Чтобы не попасть в ловушку, покупайте только в проверенных магазинах, не указывайте данные карты на незащищенных сайтах или используйте функцию наложенного платежа.

«Черная пятница» открывает широкие возможности

И в целом «праздник истинных шопоголиков» приносит настоящее удовлетворение всем его участникам/Фото из открытых источников

Теперь присоединиться к всемирному празднику рекордно сниженных цен, можно не выходя из дома.

Кроме того, можно насладиться по-настоящему безграничным шопингом и исполнить свои желания, порадовать родных и близких.

Также, в этот день шопоголики могут ощутить всю силу скидок и позволить себе дорогие брендовые вещи, а также максимально сэкономить при покупке долгожданной техники или мебели.

Главное – не упустить момент, когда начинается Черная пятница, заранее к ней подготовившись.