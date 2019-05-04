Что нужно знать о Евровидении-2019: цифры и факты



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Стоимость Евровидения-2019 оценивается в 28 миллионов евро

Одно из самых важных событий из мира популярной музыки – песенный конкурс Евровидение 2019 – уже вот-вот начнется. Несмотря на отказ Maruv представлять нашу страну на международной творческой арене, для украинского зрителя наверняка будет интересно наблюдать за ярким музыкальным праздником.

Для того, чтобы впечатления от просмотра были полными и удовольствие от прослушанных песен достигало максимальных значений, «Скотч» приготовил любопытные факты о Евровидении-2019.

В нынешнем конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны, хотя официально было приглашено 56 стран.

Израиль принимает мероприятие в третий раз, хотя страна выиграла Евровидение 4 раза

Австралия в этом году пятый раз подряд участвует в песенном конкурсе

В 2019 году на главной сцене Евровидения выступят певцы с трех континентов.

На данный момент продано уже 4300 билетов на большой финал песенного конкурса

13 стран будут исполнять песни на национальном языке

19 композиций исполнят певцы мужского пола

Исполнитель Алекс П. в пятый раз примет участие на конкурсе, в разные годы представляя Кипр, Грецию и Азербайджан.

В отсутствие Люксембурга участвуют все страны-основатели Евровидения 1956 года.

11 стран-участников конкурса прошлых лет исчезли с геополитической карты мира

2 из них были распущены (Югославия, Сербия и Черногория)

19 из 41 участвующих стран еще ни разу не побеждали в Евровидении

Кипр удерживает рекорд с наибольшим участием в Евровидении без побед

В Германии больше всего участников (63), из-за предварительных экзаменов пропущено только издание Конкурса Песни Евровидение 1996

В составе международного жюри будет 205 человек

С учетом финала Евровидения-2019, за все года на конкурсе прозвучало 1564 песни.

Стоимость Евровидения 2019 оценивается в 28 миллионов евро

Предполагается, что аудитория Евровидения 2019 достигнет 200 миллионов зрителей.



