Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy



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Кит Флинт

Хоулетт, от имени которого и появилось сообщение в Instagram группы, является основателем The Prodigy

Несколько часов назад стало известно о смерти 49-летнего вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта - об этом сообщили западные СМИ. Уже сейчас появились некоторые подробности случившегося, в частности, стала известна причина смерти музыканта. Как сообщает официальный аккаунт группы в Instagram, Флинт покончил с собой.

«Эти новости - правда. Не могу поверить, что говорю эту, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные. Я шокирован, чертовски зол, обескуражен, а мое сердце разбито. Покойся с миром, твой брат Лиам Хоулетт», - говорится в нем.

Напомним, что тело вокалиста The Prodigy было обнаружено в его доме в Данмоу, графство Эссекс. По какой причине Флинт решил свести счеты с жизнью, пока неизвестно. Полицейские, прибывшие на место происшествия, осмотрели дом музыканта и не нашли ничего подозрительного - было принято решение не заводить уголовное дело.

Хоулетт, от имени которого и появилось сообщение в Instagram группы, является основателем The Prodigy - он сформировал коллектив в 1990 году.