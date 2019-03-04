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    Жизнь

    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy

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    Кит Флинт - Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Кит Флинт

    Хоулетт, от имени которого и появилось сообщение в Instagram группы, является основателем The Prodigy

    Несколько часов назад стало известно о смерти 49-летнего вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта - об этом сообщили западные СМИ. Уже сейчас появились некоторые подробности случившегося, в частности, стала известна причина смерти музыканта. Как сообщает официальный аккаунт группы в Instagram, Флинт покончил с собой.

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    «Эти новости - правда. Не могу поверить, что говорю эту, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные. Я шокирован, чертовски зол, обескуражен, а мое сердце разбито. Покойся с миром, твой брат Лиам Хоулетт», - говорится в нем.

    Напомним, что тело вокалиста The Prodigy было обнаружено в его доме в Данмоу, графство Эссекс. По какой причине Флинт решил свести счеты с жизнью, пока неизвестно. Полицейские, прибывшие на место происшествия, осмотрели дом музыканта и не нашли ничего подозрительного - было принято решение не заводить уголовное дело.

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    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy
    Cтала известна причина смерти фронтмена группы The Prodigy

    Хоулетт, от имени которого и появилось сообщение в Instagram группы, является основателем The Prodigy - он сформировал коллектив в 1990 году.

    смерть СМИ музыка
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