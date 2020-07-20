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    Жизнь

    «Cвоя Тина Кунаки»: загорелая Настя Каменских в бикини возбудила мужа (фото)

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    <p>39-летний рэпер Алексей Потапенко сравнил 33-летнюю Настю Каменских со знаменитой моделью</p> <div></div> - «Cвоя Тина Кунаки»: загорелая Настя Каменских в бикини возбудила мужа (фото)

    39-летний рэпер Алексей Потапенко сравнил 33-летнюю Настю Каменских со знаменитой моделью

    instagram.com/realpotap/

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    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских решила порадовать поклонников откровенными образами. Настя вначале выступила на концерте в черном боди с корсетным верхом и зауженной частью в зоне бикини. Поверх него артистка надела прозрачное трико. Провокационный черный наряд дополнила шуба из ярких розовых воланов.

    Настя в черном кружевном бикини похвасталась стройной загорелой фигурой. Секс-бомба позировала, прикрыв рукой глаза от ярких лучей солнца. Рядом с ней расположилась домашняя любимица пары, французская болонка породы бишон фризе по кличке Мими.

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    instagram.com/realpotap/

    Потап своей головой прикрыл нижнюю часть тела жены. Рэпер сделал колоритное селфи. Музыкант вспомнил о 23-летней жене французского актера Венсана Касселя. «У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель», - написал Алексей.

    Этот снимок опубликовала и Каменских. Она прокомментировала его на любимом испанском языке: «Somos felices juntos» («Мы счастливы вместе»). Певица в юности прожила несколько лет в Испании.

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    Настя Каменских певица селфи Потап
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