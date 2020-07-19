Настя Каменских в идеальном летнем наряде блеснула прелестями фигуры



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Певица Настя Каменских

Грация звезды восхитила поклонников

Певица Настя Каменских снялась ролик для «Тик-Тока». Девушка станцевала зажигательный танец прямо посреди дороги. Она предстала в белых шортах-бермудах и блузке из органзы с леопардовым принтом, которая просвечивала, демонстрируя лифчик звезды. Настя зажигательно двигалась, демонстрируя аппетитные бедра.

«Суббота для того, чтобы охладиться снаружи», — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 18 Июл 2020 в 5:47 PDT

Поклонники восхитились грацией артистки. Многие также отметили, что у нее очень соблазнительная фигура. «Настя, ты так круто танцуешь! И фигура хорошая, и хореография и сами вы очень очень красивая», «Какая красавица», «Аппетитные ножки», «Бедра загорелые, мощные, сладкие», «Какие формы», «Загар на зависть», «Очень пикантно, шорты вам идут», «Образ летний и яркий», «Такую на дороге встретишь, и обомлеешь», — прокомментировали видео поклонники.